Kahramanmaraş'ta Sel Sularına Kapılan Araçlar

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Kahramanmaraş'ta bir araç sel sularına arasında kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardında kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Bu sırada bir araç sel suları içerisinde kalırken, diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. O anlar saniye saniye görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ