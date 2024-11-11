Kahramanmaraş\'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesinde meydana geldi. Alacak verecek konusu olduğu iddia edilen olayda 18 yaşındaki Ö.Y., 24 yaşındaki Hacı Muhammet Avşar'ı silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servisine kaldırdı. Avşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası çevre inceleme başlatan polis ekipleri Ö.Y.'yi kısa sürede yakaladı. - KAHRAMANMARAŞ