Kahramanmaraş'ta Vahşet: Su İsteyen Genç Öldürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Vahşet: Su İsteyen Genç Öldürüldü

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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, su isteyen bir kişinin sopayla döverek öldürülmesi olayında 1 şüphelinin tutuklandığını diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtti. Vali Ünlüer, olayın çok vahşice olduğunu ve üzüldüğünü ifade etti.

11.09.2024 13:48
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Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: "Çok vahşice bir olay"

Kahramamaraş Valisi Mükerrem Ünlüer su isteyen bir kişinin sopayla döverek öldürülmesi olayında 1 şüphelinin tutuklandığını diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirterek, "Çok vahşice bir olay, çok üzüldüm" dedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramamaraş Valisi Mükerrem Ünlüer su isteyen bir kişinin sopayla döverek öldürülmesi olayında 1 şüphelinin tutuklandığını diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirterek, "Çok vahşice bir olay, çok üzüldüm" dedi.

Vali Ünlüer ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, asayiş ve son bir yılın değerlendirmesinin yapıldığı toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlüer, şehirde Mesut Kazancı isimli bir gencin su istediği için sopayla dövülerek öldürülmesinin sorulması üzerine, "Olaya karışan iki şahıs. İlk etapta vatandaş bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra rahmetli oldu. Önce bu iki şahıs adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ancak daha sonra vatandaşımız hayatını kaybedince bu iki şahıs tekrar gözaltına alındı. Sopa ile vuran şahıs tutuklandı. Diğer şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Olaya karışan asil fail iki kişi. Çok vahşice bir olay. Çok üzüldüm. Kahramanmaraş adına çok üzüldüm" diye konuştu.

Gökduman ise yaşanan cinayetle ilgili detaylı bilgi vererek şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden genç 300 metre ileriye aracını park etmiş oradan geçerken su istemiş. Onlarda göstermişler 'git içeride kazan var oradan iç' diye. Gitmiş 'burada su içecek bir şey yok bu nasıl iş yeri' demiş. Şüphelilerin ifadesi tabi bu. Aralarında küfürlü tartışma çıkmış. Karşılıklı darp etme olayı oluyor. Olaya iki kişi karışıyor. Diğerleri orada var ama onlar olaya karışmıyor. Kavga ihbarı gelince polis olay yerine gidiyor. Sağlık ekipleri gidiyor. Vatandaş hastaneye kaldırılıyor. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmıyor. Kimlik olmayınca arkadaşlar parmak izi alıp kimliği tespit ediliyor. Sonra ailesine bilgi veriliyor. Bundan kaynaklı ailesine geç bilgi verildi. Şahıslar yakalandı adliyeye çıkarıldı. Sopayı kullanan kişi tutuklandı. Diğeri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Vahşet: Su İsteyen Genç Öldürüldü - Son Dakika

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