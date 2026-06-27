Kahramanmaraş'ta Tarım Arazisi Yangını! - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Tarım Arazisi Yangını!

Kahramanmaraş\'ta Tarım Arazisi Yangını!
27.06.2026 22:09
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Kahramanmaraş'ın Ilıca Beşen Mahallesi'nde elektrik kablosu yangına neden oldu. Tarım arazisi zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Beşen Mahallesi'nde onlarca dönüm tarım arazisi alevlere teslim oldu. Yangına AKEDAŞ'a ait direkten kopan elektrik kablosunun neden olduğu ileri sürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Beşen Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan çok sayıda aracın müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Onlarca dönüm ekili alan ise yangında zarar gördü.

Mahalle sakinlerinden Ali Koyuncu, yangına neden olan eletrik direğinde uzun süredir arıza bulunduğunu, yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini söyledi. Koyuncu, yaklaşık iki yıldır söz konusu direkteki arızanın giderilmesi için elektrik dağıtım şirketi AKEDAŞ'a başvuruda bulunduklarını dile getirdi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Öte yandan, yangında ihmali olduğu düşünülen AKEDAŞ firmasından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Tarım Arazisi Yangını! - Son Dakika

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