Kahramanmaraş\'ta Taşlı Kavga

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Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan taşlı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Aşıklar Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Bir müddet sonra taraflar birbirlerine taş atarak saldırmaya başladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları bölgeden uzaklaştırdı. - KAHRAMANMARAŞ