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Kahramanmaraş'ta Tefecilere Operasyon

Kahramanmaraş\'ta Tefecilere Operasyon

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 13 tefeci gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

17.05.2025 12:37
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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak tefecilere yönelik operasyon yapan polis 13 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik yapan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir çok şüpheli belirlenerek Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Antalya da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 35 adet çek yaprağı, çok sayıda fotokopi çek, 21 adet senet ve çok sayıda senet fotokopisi, 6 ajanda, 30 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 1 adet şarjör ile dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılıktan serbest kalırken 10'u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye 5 şüpheliyi tutukladı, 5'ini ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Tefecilere Operasyon - Son Dakika

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