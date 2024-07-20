Kahramanmaraş'ta Tofaş Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Tofaş Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş\'ta Tofaş Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan Tofaş otomobil direğe çarptı ve ikiye bölündü. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor.

20.07.2024 20:17
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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak direğe çarpan Tofaş otomobil ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Muhammet Ümit Y. idaresindeki 27 RR 273 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yolcu konumda bulunan Teslime Nur Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Tofaş Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Tofaş Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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