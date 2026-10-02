Kahramanmaraş\'ta toprak kayması sonucu çöken yolda 36 gündür çözüm bekleniyor

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 36 gün önce bir inşaat alanının temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol çöktü. Bölgede bulunan 2 bina boşaltılırken, vatandaşlar çözüm bekliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Ağustos Perşembe günü Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi 7033 Sokak'ta meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların iddiasına göre, alanda bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında istinat duvarı da yıkıldı sonrasında ise yol çöktü. Yaklaşık 36 gündür sorunun devam ettiğini belirten vatandaşlar, Dulkadiroğlu Belediyesi'ne yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını söyledi.

"Belediyede hiç muhatap bulamadık"

Günlerdir tehlike altında yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Murat Çolakoğlu, "Burası 27 Ağustos'ta toprak kaymasından dolayı yol da dahil olmak üzere komple çöktü. Binamız tehlikeye girmişti. O zaman binayı boşalttılar. Biz 10 gün boyunca binaya girememiştik. Dışarıda kaldık. Ondan sonra belediyede hiç muhatap bulamadık. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ile görüşmek istedik, görüşemedik bir türlü. Ne zaman gitsek müsait değil, toplantıda. İmar müdürüyle 2-3 sefer görüştük ama herhangi bir icraat kesinlikle yok. Binamız şu anda boşaltıldı, aşağı bina boşaltıldı. 27 Ağustos'tan beri yaklaşık 36 gün oldu. Bizim bina da riskli tabii. Yani depremde Allah korusun öne doğru yatacak. Kimse muhatap almıyor bizi" dedi.

"Geceleri korkumuzdan uyuyamıyoruz"

Bölgede daha önce istinat duvarı bulunduğunu anlatan Çolakoğlu, "Burada depremden sonra ağır hasarlı bina vardı. Ağır hasarlı bina yıkıldıktan sonra binayı yıkan şirket istinat duvarını da yıktı içindeki demiri alabilmek için. İstinat duvarını yıktıktan sonra burada yol komple çöktü. Şu apartmanda 8 dairede 40 kişi yaşıyoruz. İnanmazlar belki de yani geceleri korkumuzdan uyuyamıyoruz bazen. Yağmur yağdı, çatlaklar açılmaya başladı" diye konuştu.

"Yetkililerden yardım bekliyoruz"

İbrahim Merk isimli mahalle sakini ise "Zamanında perde beton kırıldı. O zaman müteahhite söyledim. 'Bak bu perde betonu kırdıysan hemen yapman lazım. Burası sulak bölge. Toprakta kayma olabilir' dedim. 'Tamam' dedi, es geçti. Bir buçuk iki aydan beri böyle. Şu anda toprakta kayma oluyor, evler risk altında. Yağmur da başladı, sıkıntı orada. Buradaki iki bina boşaltıldı. Şu anda nerede kalıyorlar bilmiyoruz. Biz burada oturuyoruz. Yani şu anda bu apartmanın da can güvenliği yok, bunun da can güvenliği yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an önce yapılsın bu yollar açılsın, yol kapalı" dedi.