Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak alana çarptı ve takla attı. Kazada hayatını kaybeden yolcu ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

30.04.2024 14:17
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tek taraflı yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun- Elbistan karayolu Kötüre Mahallesi civarında gerçekleşti. Sabah saatlerinde gerçekleşen kazada sürücü A.A., 46 AAL 665 plakalı aracıyla Göksun'dan Elbistan istikametine seyir halindeyken Kötüre mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidiş istikametinde bulunan toprak alana çarpıp takla attı. Araç içerisindekilerin yola savrulması sonucu yolcu konumunda bulunan E.B. kaza yerinde hayatını kaybederken, A.A. ve S.A. ağır yaralandı. Yaralılar Afşin Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

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