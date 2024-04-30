Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tek taraflı yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun- Elbistan karayolu Kötüre Mahallesi civarında gerçekleşti. Sabah saatlerinde gerçekleşen kazada sürücü A.A., 46 AAL 665 plakalı aracıyla Göksun'dan Elbistan istikametine seyir halindeyken Kötüre mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidiş istikametinde bulunan toprak alana çarpıp takla attı. Araç içerisindekilerin yola savrulması sonucu yolcu konumunda bulunan E.B. kaza yerinde hayatını kaybederken, A.A. ve S.A. ağır yaralandı. Yaralılar Afşin Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ