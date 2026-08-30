Kontrolsüz Araç Ağaca Çarptı: 1 Can Kaybı
Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. 02 ADC 275 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Mehmet Açıkgöz, M.A. ve S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Açıkgöz hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı
Kaynak: İHA
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