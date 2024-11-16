Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Kahramanmaraş'ta traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil seyir halindeyken karşı yönden gelen 27 ADV 935 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobil bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı 28 yaşındaki Mehmet S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ