Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elbistan karayolu Büyükyapalak mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?