Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 12 Yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. A.B. idaresindeki 46 S 0679 plakalı servis minibüsü ile T.E. yönetimindeki 48 H 0681 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada servis minibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde 2, servis minibüsünde 10 kişi olmak üzere 12 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde minibüsün seyir halindeyken kavşakta otomobil ile çarpışması yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ