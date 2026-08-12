Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Pazarcık'ta hafif ticari araçlar çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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