Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.