Kahramanmaraş\'ta traktör kazası: 1 ölü

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Andırın'ın Karaağaç Mahallesi Kartallı Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Mehmet Doğan 80 KJ 556 plakalı traktörü ile Andırın ilçesine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ