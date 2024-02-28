Kahramanmaraş'ta Tünel Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta Tünel Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş\'ta Tünel Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tünel içerisinde seyir halinde olan bir otomobil, tır dorsesine ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

28.02.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta tünel içerisinde otomobilin tır dorsesine ok gibi saplandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolunda bulunan Edebiyat Yolu tünellerinde meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında M.P. idaresindeki 46 EC 618 plakalı otomobil Kahramanmaraş istikametinden Göksun istikametine seyir halindeyken, Sezai Karakoç Tüneli içerisinde önünde seyreden A.H. idaresindeki sebze yüklü 31N8305 plakalı tıra bağlı 31ANC20 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Kazada Peugeot marka otomobil içerisinde bulunan H.E. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.P. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Meydana gelen trafik kazası tünel içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Tünel Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 21:59:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Tünel Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement