Kahramanmaraş\'ta Tüp Patladı: 1 Yaralı

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde evde meydana gelen tüp patlaması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İlçeye Bağlı Taşoluk Mahallesindeki müstakil bir ikamette meydana geldi. Mutfaktaki tüp bir anda bomba gibi patladı. Patlama sonucu eve maddi hasar oluşurken bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu evdeki bir yaralı itfaiye ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ