Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma ekipleri, araç içerisinde 48 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarını alan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesi Çöçelli Mahallesi TAG Otoyolu'nda MDF yüklü kamyonu durdurdu. Ekipler kamyonda yaptığı aramada sandık içerisinde 36 ayrı paket halinde 48 kilo skunk ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
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