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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Satıcısı 6 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Satıcısı 6 Şahıs Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 şahıs, polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Satıcısı 6 Şahıs Tutuklandı
17.01.2024 - 16:49,
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda H.K., H.T., E.I., U.Ş., Y.C.A. ve M.Y. yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Satıcısı 6 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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