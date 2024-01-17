Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Satıcısı 6 Şahıs Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda H.K., H.T., E.I., U.Ş., Y.C.A. ve M.Y. yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ