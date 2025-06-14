Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan ceza alıp firari durumda olanların peşinde düştü. Ekiplerin çalışmasında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P.'nin adresi belirlendi. Düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.
Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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