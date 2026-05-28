Kahramanmaraş\'ta Yaya Kazası: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, Elbistan İlçesi Karaelbistan ilçesinde meydana geldi. 70 yaşındaki Minnet Taş, yolun karşısına geçmeye çalışırken F.Ö. idaresindeki 46 VD 106 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
