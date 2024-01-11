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Kahramanmaraş'ta Yayaya Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yayaya Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir sürücünün yayaya çarpmamak için yaptığı manevra sonucu meydana gelen kazada, otomobil 2 araca çarparak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş\'ta Yayaya Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 18:57,  Güncelleme: 18:58
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Kahramanmaraş'ta yayaya çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, 2 araca çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Doğu Çevre Yolunda seyir halindeki Volkswagen marka 46 AFL 961 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarpmamak için ani manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Citröen marka 38 AJP 319 ve Fiat marka 46 AHL 112 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra Volkswagen marka araç taklalar atarak kaldırıma çıktı. Hurda yığını haline dönüşen otomobilin içerisinde yolcu konumunda bulunan Halil İbrahim Kocabaş hayatını kaybederken, sürücü ve bir diğer yolcu ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden Halil İbrahim Kocabaş'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yayaya Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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