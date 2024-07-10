Kahramanmaraş'ta Yıldırım İsabet Eden Ağaç Yangını Görevliler Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yıldırım İsabet Eden Ağaç Yangını Görevliler Tarafından Söndürüldü

Kahramanmaraş\'ta Yıldırım İsabet Eden Ağaç Yangını Görevliler Tarafından Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bulunan Yılan Ovası'nda bir ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü. Görevliler, ağacın gövdesinin kalın olması nedeniyle ağacı yatırıp müdahale etmek zorunda kaldı.

10.07.2024 11:48
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Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaca görevliler müdahale ederek yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesi Yılan Ovası'nda bulunan bir ağaçta yıldırım isabet etmesi sonucunda yangın çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri yıldırım düşen ağaca müdahale ederek söndürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinden Metin Yıldız, "Arabayla buraya gelinmesi imkansız. Burada yerler tamamen kuru. Biz 3 kilometre aracı geriye bıraktık ve tepelerden geldik. İyi ki bu bölgeye kadar geldik. Çok büyük bir felaketi önlemiş olduk. Ağacın gövdesi çok kalın. Sabaha kadar beklesek ağaç yanıp bitmez. Ağacı yatırıp müdahale edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Yıldırım İsabet Eden Ağaç Yangını Görevliler Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

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