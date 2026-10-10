Kahramanmaraş\'ta zehirli gaz riskli kuyuya düşen 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta zehirli gaz riskli kuyuya düşen 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi'nde su kuyusuna düşen 2 kişi, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Zehirli gaz riski bulunan kuyudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişinin su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zehirli gaz riski bulunan kuyuda yürütülen çalışmalar sonucu 2 kişi kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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