Kahramanmaraş\'ta zehirli gaz riskli kuyuya düşen 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişinin su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zehirli gaz riski bulunan kuyuda yürütülen çalışmalar sonucu 2 kişi kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.