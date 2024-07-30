Kahramanmaraş'ta Zeytin Tenekesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'ta zeytin tenekesine gizlenmiş 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çuval içindeki teneke zeytin içine gizlenmiş halde 4 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışma kapsamında U.B. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. U.B.'nin yanında bulunan gıda malzemesi dolu olan çuvalını inceleyen ekipler, teneke zeytin içine gizlenmiş halde 4 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirdi.

U.B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.