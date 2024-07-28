Kahramanmaraş'taki orman yangını piknikçi ateşinden çıktı

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Kahramanmaraş'taki orman yangını piknikçi ateşinden çıkmış

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını dron ile görüntülendi. Yangının piknikçi ateşinden çıktığı öğrenildi.

Yangın, Fırnız mevkiindeki piknikçilerin bulunduğu mesire alanında çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki araç ve ekipler sevk edildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Piknikçilerin ateşinden çıktığı öğrenilen yangında yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının görgü tanığı Ali Gürocak, "Yangın piknikçi ateşinden başladı. Suyu geçip batıya doğru ilerledi. Ekiplerin tüm gücüyle müdahale ediyor. Elimizden ne geliyorsa son nefesimize kadar kurtarmaya çalışacağız" dedi.