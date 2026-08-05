Kahramanmaraş'ta 12 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
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Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.G. isimli hükümlüyü yakaladı. Hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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