Kahta\'da Anız Yangını Köyde Korkuya Neden Oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan anız yangını, bahçe ve evlere yaklaşması köyde korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bostanlı köyü kırsalında başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin köye yaklaşması üzerine ekipler köy çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak yoğun söndürme çalışması yürüttü.

Alevlerin bahçelere kadar sıçraması ve köye yakınlaşmasıyla korku her geçen an daha da büyüdü. Yangın yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN