Kahta\'da Beton Blok İş Makinesine Devrildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrollü yıkım sırasında beton bloğu iş makinesinin üzerin devrildi. Olay sırasında operatör ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde hasarlı olan bir binanın yıkımı esnasında büyük bir beton bloğu iş makinesinin üzerine devrildi. Devrilme sonrasında iş makinesi operatörü makineyi yerinden dahi hareket ettiremeyecek seviyeye geldi. Olay yerine vinçler çağrıldı. Vinçlerin yardımıyla beton bloğu bulunduğu yerden kaldırıldı. Beton bloğunun kaldırılması sonrası ölümden dönen operatör daha sonra makineden inebildi. - ADIYAMAN