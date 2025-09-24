Küçük çocukların oyunu ölümle bitti - Son Dakika
Küçük çocukların oyunu ölümle bitti

24.09.2025 11:06
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çocukların oyun amacıyla el frenini indirdiği otomobil bir anda hareket etti. Otomobilin kazaya neden olması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü.

Küçük çocukların, otomobil ile tehlikeli oyunları kötü sonla bitti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta'ya bağlı Salkımbağ (Alüt) köyünde otomobilde oyun oynayan çocukların el frenini indirmesi sonucu araç hareket etti. Bu sırada otomobilin önünde oynayan küçük Zümra, aracın altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

İlk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zümra Turan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

