Kahta'da orman yangınında köy imamı minareden köylüleri traktörle yardıma çağırdı - Son Dakika
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Kahta'da orman yangınında köy imamı minareden köylüleri traktörle yardıma çağırdı

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Kahta\'da orman yangınında köy imamı minareden köylüleri traktörle yardıma çağırdı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Koçtepe köyü kırsalında çıkan orman yangınında köy imamı minareden köylüleri traktörle yardıma çağırdı. Anons üzerine traktörleriyle bölgeye giden köylüler, itfaiye ve orman ekiplerine destek verdi; yangın söndürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen orman yangınında köyün imamı minareye çıkarak köylülerden yardım ve destek istedi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Koçtepe (Hopak) köyü kırsalında orman yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın rüzgarında etkisiyle çevreye yayıldı.

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kahta Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve ormanlık bölgede daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla yoğun çalışma başlattı. Arazi şartlarının zor olmasından dolayı ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Koçtepe köy imamı da minareden yaptığı anonsla vatandaşlardan traktörlerle yangın yerine gitmelerini alevlere müdahale etmelerini istedi. İmamın yaptığı anons sonrası köylüler traktörleriyle yangın yerine giderek ekiplere destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman3. SayfaİtfaiyeGüncelKahtaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahta'da orman yangınında köy imamı minareden köylüleri traktörle yardıma çağırdı - Son Dakika
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