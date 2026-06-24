Kahta\'da Yangın: 30 Dönüm Buğday Tarlası Yanarak Küle Döndü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğinden çıktığı iddia edilen yangın 30 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Çukurtaş Köyü'nde bulunan buğday tarlasında iddialara göre elektrik direğinde çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, buğday tarlasına sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 30 dönümlük buğday tarlası yanarak küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN