Kahve Kavanozunda Esrar Yakalandı - Son Dakika
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Kahve Kavanozunda Esrar Yakalandı

Karaman'da bir evdeki kahve kavanozunda 222 gram reçine esrar bulundu, ev sahibi gözaltına alındı.

11.12.2024 23:08
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Kahve kavanozdan reçine esrar çıktı

KARAMAN - Karaman'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, kahve dolu kavanoz içerisine gizlenmiş reçine esrar ele geçirildi. Ev sahibi H.Y. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde H.Y. isimli şahsın elinde bulunan uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile hareket eden ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Evde 'Flash' isimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, kahve dolu cam kavanoz içerisine gizlenmiş 222 gram reçine esrar, 33 gram esrar ve 5 gram likit esrar ele geçirdi. H.Y., hakkında yasal işlem başlatılmak üzerine gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonda ele geçirilen reçine esrar maddesinin Karaman'da ilk defa yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahve Kavanozunda Esrar Yakalandı - Son Dakika

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