Kaldırılmayan molozlar, cinayete sebep oldu - Son Dakika
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Kaldırılmayan molozlar, cinayete sebep oldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman önünde bulunan ve kaldırılmayan molozlar yüzünden, apartman sakinleri arasında çıkan kavgada, tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ile öldürülen kişinin yine molozlar yüzünden daha önce de tartıştıkları öğrenildi.

21.06.2024 12:10
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Kaldırılmayan molozlar, cinayete sebep oldu

Daha önce de moloz yüzünden tartışmışlar

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman önünde bulunan ve kaldırılmayan molozlar yüzünden, apartman sakinleri arasında çıkan kavgada, tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan cinayet zanlısı ile öldürülen kişinin yine molozlar yüzünden daha önce de tartıştıkları öğrenildi.

Olay dün akşam saat 21.20 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6189/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bina yöneticisi Hüseyin Akıncı ve apartman sakini D.E.A. arasında, apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine D.E.A., yanındaki tabancayla Akıncı'ya ateş etti. Boğazından yaralanan Akıncı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan Hüseyin Akıncı, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi D.E.A. ise suç aleti tabanca ile bir süre sonra Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Daha önce de tartışmışlar

Öte yandan cinayet şüphelisi D.E.A.'nın apartman önünden kaldırmadığı molozlar yüzünden Hüseyin Akıncı ile daha önce de tartıştıkları öğrenildi. Olaya tanık olan apartman sakinlerinden Tamer Gazioğlu ise, yaşanılan korku dolu anları anlattı. Gazioğlu, "Hüseyin Bey molozların kaldırılmasını istediğinde aralarında tartışma çıkmış. Sonra da karşısındaki kişi çıkan kavgada tabancayla vurmuş. Bu molozlar için çıkmış olay. Daha sonra da teslim oldu zaten" dedi.

Korkutmak için silah doğrultmuş

Zanlının emniyetteki ifadesinde, korkutmak amacıyla silahı doğrulttuğunu, öldürme maksadının olmadığını, tabancanın ateş aldığını söylediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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