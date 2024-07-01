Kaldırıma çıkıp ters yönde ilerleyen sürücü kamerada
İSTANBUL - Başakşehir'de bir otomobil sürücüsünün ters yönünden ve kaldırımdan ilerlediği yanlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Başakşehir birinci etapta geçtiğimiz günlerde bir araç sürücüsü ters yönde kaldırıma çıkarak metrelerce yol gitti. Araç sürücüsünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kaldırıma çıkan hafif ticari aracı metrelerce hem ters yönden hem de kaldırımdan ilerlediği görüldü.
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