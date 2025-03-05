Kaldırımda Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kaldırımda Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

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Bursa'da yürüyüş sırasında fenalaşan 60 yaşındaki adam, başını beton yere çarparak hayatını kaybetti.

05.03.2025 15:56
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Yürüdüğü kaldırımda fenalaşıp yere düşen adam hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da, kaldırımda yürürken fenalaşıp başını beton zemine çarpan 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kaldırımda yürüyen 60 yaşındaki R.B., geçirdiği fenalık sonrası dengesini kaybedip yüzüstü beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaldırımda Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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