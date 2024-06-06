Kaldırımda yürürken kalbine yenik düştü - Son Dakika
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Kaldırımda yürürken kalbine yenik düştü

Antalya'da sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dönerci ustası olan Murat Özgeriş'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

06.06.2024 12:46
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Kaldırımda yürürken kalbine yenik düştü

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sabah 08.30 sıralarında Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Dönerci ustası olduğu öğrenilen Murat Özgeriş isimli vatandaşın kaldırım kenarında hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Özgeriş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Özgeriş'in Antalya'da tek yaşadığı, dün dişini çektirdiği ve bugün izinli olduğu öğrenildi. Özgeriş'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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