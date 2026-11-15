Kallas, gölge filoya ait olduğu değerlendirilen gemiye operasyon yapıldığını açıkladı - Son Dakika
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Kallas, gölge filoya ait olduğu değerlendirilen gemiye operasyon yapıldığını açıkladı

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Kallas, gölge filoya ait olduğu değerlendirilen gemiye operasyon yapıldığını açıkladı
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AB Temsilcisi Kaja Kallas, Akdeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen MV Midag tankerine 13 Kasım'da hava indirme operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Kallas, yarın bu filoyu destekleyen banka ve şirketlere yaptırımların onaylanmasının beklendiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB güçlerinin Akdeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen bir gemiye operasyon düzenlediğini açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, EUNAVFOR MED (Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü) İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen "MV Midag" adlı petrol tankerine operasyon düzenlendiğini bildirdi. 13 Kasım'da AB'ye bağlı deniz kuvvetlerinin sahte bayrak altında ilerlediği belirtilen söz konusu tankere hava indirme operasyonu gerçekleştirdiğini belirten Kallas, operasyon anlarına ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. AB Temsilcisi, Rusya'nın AB yaptırımlarını aşmak için kullandığı gölge filosunu hem denizde hem de diplomatik yollarla masada engellemeye devam edeceklerini belirterek, AB dışişleri bakanlarının yarın bu filoyu destekleyen banka ve şirketlere yönelik yeni yaptırımları onaylamasının beklendiğini kaydetti.

EUNAVFOR MED İrini Operasyonu

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2020 yılında Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasını denetlemek amacıyla kurulan EUNAVFOR MED İrini Operasyonu, Akdeniz'de deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı silah sevkiyatlarının tespit edilmesi ve önlenmesi için faaliyet yürütüyor. Operasyon kapsamında görev yapan AB unsurları, kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde şüpheli gemilere yönelik denetim ve müdahalelerde bulunabiliyor. Görev süresi Mart 2029'a kadar uzatılan IRINI Operasyonu, geçmişte de Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen gemilere yönelik benzer müdahalelerde bulunmuştu.

Kaynak: İHA
OperasyonGüvenlikPolitika3. SayfaSavunmaAkdenizBankaRusyaDünyaSon Dakika

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