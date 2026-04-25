Kalp krizi direksiyon başında yakaladı: Muhtar kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
25.04.2026 16:30  Güncelleme: 16:33
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde mahalle muhtarı Ahmet Diler, seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonrası kullandığı minibüsün devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Vezirköprü'ye bağlı Darıçayalanı Mahallesi Muhtarı Ahmet Diler, sabah saatlerinde mahalleden ilçe merkezine gitmek üzere 55 N 9291 plakalı minibüsüyle yola çıktı. Seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Diler, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Diler, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Diler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

