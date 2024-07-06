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Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'de gece saatlerinde kalp krizi geçiren 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Başgöl hayatını kaybetti. Uzman çavuş askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 27 yaşındaki Uzman Çavuş Yavuz Başgöl, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Başgöl, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Başgöl'ün naaşı, cenaze namazı için Gebze Tarihi Çoban Mustafa Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Kocaeli İl Jandarma Komutan Vekili Albay Melih Doğruel, Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Jandarma Uzman Çavuş Başgöl'ün yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başgöl'ün naaşı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.