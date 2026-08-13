Üç ayrı yangında bin dönümden fazla arazi zarar gördü - Son Dakika
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Üç ayrı yangında bin dönümden fazla arazi zarar gördü

Üç ayrı yangında bin dönümden fazla arazi zarar gördü
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hamit, Kötüköy ve Hirfanlı bölgelerinde çıkan üç ayrı yangında bin dönümden fazla tarım arazisi zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı, saman balyaları kurtarıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde farklı noktalarda meydana gelen üç ayrı yangında bin dönümden fazla tarım arazisi zarar gördü. Yangınlar; Kaman Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Hamit, Kötüköy ve Hirfanlı bölgelerinde çıkan yangınlarda geniş tarım arazileri zarar gördü. Hamit'te yaklaşık bin dönüm, Kötüköy'de 300 dönüm, Hirfanlı'da ise 30 dönümlük alanın yangından etkilendiği belirtildi. Yangınlara Kaman Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin olaylara kısa sürede müdahale etmesi, yangınların daha geniş alanlara yayılmasını önledi. Yangında saman balyaları zarar görme tehlikesi yaşayan Bayram Ordu, itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale ederek balyalarını kurtardıklarını söyledi. Ordu, "Saman balyam yanacaktı. İtfaiye ekipleriyle birlikte müdahale yaptık, balyamı kurtardık" dedi. Uğur Topal ise itfaiye ekiplerinin erken müdahalesinin büyük bir felaketi önlediğini belirterek; "İtfaiye gelmeseydi büyük bir felaket olurdu. Vatandaşlara sürekli ateş yakılmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Erken müdahale ile yangın söndürüldü" ifadelerini kullandı.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarım, Kaman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üç ayrı yangında bin dönümden fazla arazi zarar gördü - Son Dakika

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