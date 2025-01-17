Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı

Kamyon yol kenarına park edilen otomobile böyle çarptı
Aracına kamyon çarptığını görünce ne yapacağını şaşırdı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yol kenarına park ettiği otomobiline seyir halindeki kamyonun çarptığını gören sürücünün panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Olay, Eskişehir- Ankara kara yolu İmişehir mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü tarafından yol kenarına park edilen otomobile, hızla gelen kamyon arkadan çarptı. O esnada aracına doğru ilerleyen sürücü, kazayı görünce neye uğradığını şaşırdı. İçinde arkadaşı bulunan aracının kamyonun çarpmasıyla sürüklendiğini gören sürücü, panik halinde kaza yerine koştu.
Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken, olay anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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