Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı: Baba ve Oğlu Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı: Baba ve Oğlu Yaralı

Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı: Baba ve Oğlu Yaralı
09.07.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde kaza geçiren baba ve oğul hastaneye kaldırıldı, oğlunun durumu kritik.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun uçurumdan yuvarlanması sonucu baba ve oğlu yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan kamyon, Boğaziçi Mahallesi'nde üst yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Araç, bir sitenin su deposunun bulunduğu alana yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Milas, Yaşam, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı: Baba ve Oğlu Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş

11:35
TBMM’de ilginç protesto Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
TBMM'de ilginç protesto! Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
09:16
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
17:24
Fenerbahçe’den Makedonya’da kulüp satın alma iddialarına yanıt
Fenerbahçe'den Makedonya'da kulüp satın alma iddialarına yanıt
17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
17:17
Türkiye ile çok anılmıştı Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı
Türkiye ile çok anılmıştı! Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı
17:16
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama
16:58
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
16:53
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 12:37:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı: Baba ve Oğlu Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.