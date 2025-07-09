Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı: Baba ve Oğlu Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun uçurumdan yuvarlanması sonucu baba ve oğlu yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan kamyon, Boğaziçi Mahallesi'nde üst yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Araç, bir sitenin su deposunun bulunduğu alana yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - MUĞLA