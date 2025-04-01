Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yolda yaya olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Kayhan hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü kısa sürede yakalandı.

01.04.2025 19:46
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde yolda yaya olarak bulunduğu esnada kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan kamyonet sürücüsü kısa sürede yakalandı.

ESK MÜDÜRÜNE KAMYONET ÇARPTI

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kuşadası Seferihisar yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Talip B. (75) idaresindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yolda yaya olarak bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a (56) çarptı. Kayhan, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, araçtan inen kamyonet sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Kayhan Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Kayhan yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayhan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öte yandan kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü Talip B., Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ahmet şahin:
    Ölümün ecel olduğuna inanmak zor. 7 7 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    iyi olmuş neler yemiştir acaba 1 4 Yanıtla
  • Osman Karaduman:
    Allah rahmet eylesin kuyruklarda emeklileri çok uzdu 3 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah çok üzücü 0 0 Yanıtla
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