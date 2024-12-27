Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi, 5 orman muhafaza memuru yaralandı.

27.12.2024 22:37
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Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 5 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 5 orman muhafaza memuru hafif şekilde yaralandı.

Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde E.E. yönetimindeki 54 HL 061 plakalı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık tarlasına devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan orman muhafaza memurları E.E. ve Ö.K. yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Akyazı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika

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