Kamyonet hırsızlığı Karapınar\'da

Konya'nın Karapınar ilçesinde gece saatlerinde çalınan kamyonet, Seydişehir yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Araç sahibi ise, aracının çalındığını jandarma ekiplerinden öğrendi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Karapınar ilçesi Sandıklı Mahallesi Pınar Yapı Kooperatifleri mevkisinde meydana geldi. Fahri Birgül'ün evinin önüne park ettikleri kamyoneti, iddiaya göre üzerinde unutulan kontak anahtarı nedeniyle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Çalınan araç, saat 23.20 sıralarında Karapınar Apak Kavşağı mevkisindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı. Yaklaşık bir buçuk saat sonra araç sahibini arayan Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonetin Seydişehir'e yaklaşık 10 kilometre kala yol kenarında bulunduğunu bildirdi. Hırsızların kamyonetin yakıtının bitmesi üzerine aracı terk ederek olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri bölgedeki PTS kayıtlarını ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Araç sahibi Fahri Birgül, jandarma ekipleri kendisini arayınca şaşırdığını belirterek, "Aracı evin önüne park etmiştik. Oğlum anahtarı üzerinde unutmuş. Saat 23.00 civarıydı. 23.20'de Karapınar Apak Kavşağı mevkisinde PTS'ye yakalanmış. Gece 00.45 civarında bilmediğim bir numara aradı. Seydişehir jandarması arıyormuş. Bana aracın fotoğraflarını attılar. 'Bu araç sizin mi?' diye sordular. Ben de benim olduğunu söyledim. Gidip aracımızı teslim aldık. Yakıtı bitince bırakıp gitmişler" dedi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.