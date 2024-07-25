Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

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Bursa'da açık kasa kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde seyahat eden mevsimlik işçilerin anları amatör kamera tarafından kaydedildi. İşçiler, yoldan geçen diğer araçların uyarılarına aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde seyahat ettiler.

25.07.2024 01:46
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk yapan mevsimlik işçiler amatör kameraya yansıdı.

Yenişehir-Bursa Yolu üzerinde seyreden açık kasa kamyonetin kasasına binen mevsimlik işçiler, amatör kameraya yansıdı. Tehlikeli şekilde seyreden işçi kafilesi, yoldan geçen diğer otomobillerin kornalı ikazına da aldırış etmedi. Canlarını hiçe sayan işçilerin tehlikeli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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