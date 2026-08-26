Kamyonet Kazasında Genç Sıkıştı - Son Dakika
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Kamyonet Kazasında Genç Sıkıştı

Kamyonet Kazasında Genç Sıkıştı
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Konya'da freni boşalan kamyoneti durdurmaya çalışan genç, araç ile korkuluklar arasında sıkıştı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde freni boşalarak hareket eden boru yüklü kamyoneti durdurmaya çalışan genç, bahçe duvarına asılı kalan araç ile demir korkuluklar arasında sıkışarak yaralandı. Sıkışan genç seferber olan ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Hacıakif Mahallesi 40674 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğimli sokakta sürücüsü olmadan hareket etmeye başlayan boru yüklü kamyoneti fark eden M.Z.M. aracı durdurabilmek için kamyonete doğru koştu. Kamyonete ulaşarak el frenini çekmeye çalışan 26 yaşındaki M.Z.M. aracın hareketini durduramadı. İlerlemeye devam eden kamyonet, 4 katlı bir binanın istinat duvarı ile bitişiğindeki demir korkuluklara yöneldi. Bu sırada M.Z.M., kamyonet ile demir korkuluklar arasında sıkıştı.

Kurtarmak için seferber oldular

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin bahçe duvarına asılı kalması ve üzerindeki dev boruların oluşturduğu yük nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü. Ekiplerin uzun süren çalışmasına rağmen gencin bulunduğu yerden çıkarılamaması üzerine olay yerine vinç çağrıldı.

Vinç devreye girdi

Vincin yardımıyla kamyonetin üzerindeki boruların kaldırılmasının ardından ekipler, M.Z.M.'yi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Sedye ile ambulansa taşınan genç, daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Yaralanma, Kurtarma, 3. Sayfa, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet Kazasında Genç Sıkıştı - Son Dakika

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