Kamyonet Kontakla Yandı - Son Dakika
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Kamyonet Kontakla Yandı

Antalya'da kontağı çevrilen kamyonet, alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangını itfaiye söndürdü.

31.10.2024 23:02
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Kontağı çevirdi, kamyoneti alev alev yandı

Park halindeki kamyonet yandı, araç sahibi çaresiz bakışlarla izledi

Alev alan aracına ilk müdahaleyi damacana ile yaptı, yine de yanmaktan kurtaramadı

ANTALYA - Antalya'da park halindeki kamyonet sürücüsünün kontağı çevirmesi ile bir anda dumanlar yükseldi. Araç yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken kamyonet sahibi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını çaresiz bakışlarla izledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6583 sokak üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AAY 312 plakalı Peugeot marka kamyoneti sokak üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine ait otoparka bırakan araç sürücüsü bir süre sonra geri geldi. Aracın kontağını çeviren Cemalettin Yavuzay, araçtan yanık kokusu üzerine araçtan inerek kaputu açtı. Sürücünün kaputu açması ile aracın motor kısmı bir anda alev aldı. Panikleyen Cemalettin Yavuzay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından yakındaki bir işyerinden aldığı bir damacana su ile yangına müdahale etmek istedi.

"Kontağı çevirdim, koku geldi"

Yavuzay'ın müdahalesi yetersiz kalırken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesini çaresiz bakışlarla izleyen ve inşaatçılık yaptığını belirten araç sahibi Cemalettin Yavuzay, "Aracı park edip karşı tarafta işyerine gittim. Geldim kontağı çevirdim, baktım ilk önce koku geldi. Motoru açmamla dumanın çıkması ve alev alması bir oldu. Gidip su getirinceye kadar araba yandı kül oldu. Allah'tan itfaiye yakındı, geldi söndürdü. Sigorta şirketi zararı karşılar herhalde. Araba kül oldu, sağlam bir şey kalmadı. Bir tek demirler kalmış o da işe yararsa" dedi.

Kaynak: İHA

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