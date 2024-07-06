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Kamyonet, yat taşıyan tıra çarptı: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeki kamyonetin yat taşıyan tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Kırkağaç ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Y. yönetimindeki 35 COM 609 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Levent B. idaresindeki 48 AFH 699 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yat taşıyan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Emirhan Y'yi ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırdı. Bir süre tek şeritten verilen yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.